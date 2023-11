DIT is de vogel van 2024

Huismus bedreigd

De huismus doet het de laatste jaren niet goed. Sinds 2007 is het aantal huismussen met meer dan 42% afgenomen. Vogelbescherming Vlaanderen zet zich daarom al jaren in voor de huismus met sensibiliseringscampagnes en dataverzameling via het Huismussentelweekend, en zal in 2024 de acties dus nog opdrijven.