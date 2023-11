ZOVEEL plastic zakjes gebruikte de Belg in 2021

In totaal werden 34,2 miljard van die zakjes (met dikte tussen 15 en 50 micrometer) verbruikt in de Europese Unie. De Belg bleek de beste leerling van de klas, gevolgd door de Portugees (9 zakjes) en de Zweed (16 zakjes).

Het verbruik van de zakjes neemt in Europa jaar na jaar af sinds 2018. De doelstelling is om tegen eind 2025 een gemiddelde te bereiken van 40 zakjes per persoon in Europa.