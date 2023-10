Recycleren kan je leren: zij geven het goede voorbeeld

Vervuilde bodem, rivieren en zeeën. De uitstoot van broeikasgassen. Verontreinigde lucht. We beheren ons afval bijzonder slecht. Dat heeft niet alleen een impact op de klimaatverandering maar ook op de volksgezondheid en allerlei ecosystemen. De kans is klein dat we die problemen ooit helemaal kunnen uitschakelen. Dat deed bij sommige ondernemers echter een licht opgaan: zouden we die afvalstoffen niet kunnen gebruiken als nieuwe grondstof om voorwerpen, kleding, juwelen, cosmetica en andere producten te vervaardigen die minder schadelijk zijn voor de planeet? We stellen graag deze drie ongewone en vindingrijke initiatieven aan je voor!

Plastic als brandstof

Als je het over ongewenst en schadelijk afval hebt, kom je automatisch uit bij plastic. Het is tenslotte één van de meest rampzalige boosdoeners op ecologisch vlak. Het plan van de Amerikaanse start-up Select Fuel om kunststoffen om te vormen tot brandstof, klinkt dan ook als muziek in de oren. Om dat mogelijk te maken, doen ze een beroep op nieuwe technologieën die ze zelf ontwikkeld hebben. Naar schatting kunnen ze minstens 75% van alle plastic afval omzetten in diverse producten voor bio-energie. En dat is nog niet alles, want ze onderzoeken ook nog andere bronnen van hernieuwbare brandstof, zoals afvalolie, voedselresten en zelfs gras. Al die dingen kunnen misschien ook gebruikt worden als energiebron voor allerlei transportmiddelen.

Tomaten als vervangmiddel voor bisfenol A

Bisfenol A wordt al jaren bekritiseerd vanwege zijn effecten op de volksgezondheid. Om die reden hebben al veel wetenschappelijke studies er zich over gebogen. Hun conclusie luidt zowat unaniem dat de stof best volledig gebannen en vervangen wordt, met name in voedselverpakkingen. Daarvoor heeft een team van wetenschappers uit de universiteiten van Sevilla, Malaga en Genua nu een oplossing gevonden. Ze hebben op basis van afvalproducten uit de verwerking van tomaten (tot sap of sauzen) een innovatief materiaal ontwikkeld. Het moet nog een hele testfase doorlopen, maar op termijn zou het gebruikt kunnen worden om de binnenkant van bepaalde voedselverpakkingen te bekleden, zoals bijvoorbeeld conservenblikken.

Van printplaat tot halsketting

De recentste cijfers liegen er niet om: in 2019 produceerden we met zijn allen wereldwijd meer dan 53 miljoen ton elektronisch afval. En ook al brengen we het naar het containerpark, de harde waarheid leert ons dat momenteel slechts een klein percentage daarvan gerecycleerd wordt. Dat afval bestaat deels uit kostbare metalen zoals goud, zilver, platina en koper, wat betekent dat er veel waardevols verloren gaat. Dat hebben de juweliers ook begrepen, want zij doen er nu alles aan om die materialen te recupereren en te recycleren tot fraaie sieraden. Oushaba uit Londen is zo’n merk. Hun collectie ‘Connection Salvaged’ bestaat uit kunstwerken gemaakt van allerlei soorten circuitboards en kabels. Maar ook Courbet of Lylie Jewellery bieden creaties van gerecycleerd goud aan.

Lees ook Gemiddelde Belg produceert 170 kilogram verpakkingsafval per jaar