Een tuin op het noorden gericht? ZO maak je het gezellig

Een tuin op het noorden gericht? Daar knappen de meeste huizenzoekers op af. En dat is zonde,want hoewel je weinig kan veranderen aan de ligging van je tuin, kan je wél perfect je tuinindeling aanpassen voor een maximale beleving. We geven enkele tips voor een sfeervol terras in de schaduw, een gezellige zithoek in de zon én een klimaatbewuste tuin tout court.

Deel je tuin in functie van de zon in

Een tuin op het noorden heeft het grootste deel van de dag weinig zonlicht en veel schaduw. Maar dat hoeft geen spelbreker te zijn, klinkt het bij tuinaannemer.be. Zo is het in een noordgerichte tuin lekker koel op warme zomerdagen, precies door die vele schaduwplekken. Anderzijds hangt de zoninval af van hoe groot en diep je tuin is. Een tuin op het noorden kan achterin, van mei tot oktober, nog behoorlijk wat avondzon krijgen. Ook als de zon hoog staat kan het zonlicht over je woning schijnen. Ontdek daarom eerst de positieve punten van de ligging van je tuin en speel ze uit. Je tuinaannemer helpt je graag om de indeling van je tuin optimaal af te stemmen in functie van de zon.

Kies slim de plaats van je terras

Wie graag in de schaduw zit, kan zijn terras op een natuurlijke schaduwplek inrichten. Omdat je in een schaduwrijke tuin sneller last hebt van groene aanslag, moet je wel rekening houden met het materiaal voor de bestrating. Een tuinaannemer kan je adviseren in je keuze. Liever wat meer zon? Creëer dan je terras achterin de tuin, waar je vaak nog avondzon krijgt als je op het noorden georiënteerd bent. Met beplanting kan je heel natuurlijk een terrashoek afbakenen. Plaats geen hoge schutting of hoge bomen in een tuin op het noorden, dan hou je de beperkte zoninval tegen.

Ga voor lage beplanting

Gazon zaaien geniet niet de voorkeur in een tuin op het noorden, precies omdat je een grasmat minder goed in vorm kan houden met zoveel schaduw. Dat neemt niet weg dat er tal van leuke alternatieven bestaan, van bodembedekkers en tredtapijten tot schaduwplanten. Lage beplanting is sowieso een win-win om toch nog dat stukje zon in huis te halen. Een tuinaannemer kan je helpen met een gericht beplantingsplan dat past bij de hoeveelheid zon en schaduw in je tuin.

Bladplanten voelen zich trouwens perfect thuis in schaduw en tonen er zich zelfs sterker dan in volle zon. Wintergroen of elk jaar met nieuw blad, ze kunnen zowel in volle grond als pot en variëren in structuur, vorm en grootte, maar ook in bladkleur. Zelfs groen toont zich in de grootste verscheidenheid. Heel wat bladplanten komen ook nog eens verrassend uit de hoek met opvallende bloemen en zijn ideaal te combineren. Denk aan rododendrons, leliegras met paarse bloempjes of zelfs een charmant krentenboompje in de tuin.

Verminder verharding... voor een sponstuin