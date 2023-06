Meer bijen en (bedreigde) planten dankzij ‘Maai Mei Niet’

Voor het derde jaar op rij riep Knack mensen op om in mei het gazon niet of minder te maaien. Op die manier wilden het weekblad en zijn partners de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Uit de resultaten blijkt dat de inspanningen van duizenden deelnemers heel wat hebben opgeleverd.

Zo konden afgelopen maand 21 miljoen bijen elke dag eten van de Maai Mei Niet-gazons, dat zijn er meer dan in 2021 (14 miljoen) en 2022 (17 miljoen). In totaal werd er 124 hectare gazon niet gemaaid, dat is meer dan vorig jaar (115 hectare), maar minder dan bij de eerste editie (145 hectare). Daarvoor is er echter een positieve verklaring: steden en gemeenten hebben de omslag gemaakt naar een meer doordacht maaibeleid in plaats van al het gras een maand niet te maaien.

Madelief

De meest getelde bloem is opnieuw de madelief. De kruipende boterbloem en de zachte ooievaarsbek behalen zilver en brons. In totaal werden in 1.406 tuinen 135.478 bloemen geteld. De nectarkampioen blijft de paardenbloem, die dagelijks in totaal 9,71 microgram nectarsuiker per vierkante meter oplevert.

Wie al twee keer deelnam, ontdekte ook meer plantensoorten in zijn of haar tuin. Ook werden er afgelopen maand bedreigde planten- en bloemensoorten aangetroffen, waaronder zes verschillende soorten orchideeën en drie ratelaarsoorten.

Om de drie weken maaien is ideaal voor wie houdt van een stuk gazon en toch de natuur wil helpen, onderstrepen de onderzoekers. «Ook mensen met hooikoorts profiteren daarvan, want gras komt niet in bloei als het maar drie weken krijgt. Driewekelijks maaien helpt dus de bestuivers én hooikoortspatiënten», aldus professor ecologie Koenraad Van Meerbeek (KU Leuven), die elk jaar de nectarscores berekent.