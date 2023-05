Maai Mei Niet: 5 goede redenen waarom het ook nu nog niet te laat is om mee te doen

Mei is alweer halverwege en hetzelfde geldt voor de jaarlijkse actie Maai Mei Niet, die iedereen aanspport om gedurende één maand de grasmaaier even aan de kant te laten staan. Misschien was het je helemaal ontgaan, misschien stond je er nog nooit eerder bij stil dat ook jij kan deelnemen of misschien heb je het begin gemist en vind je het daardoor zonde om nog mee te doen. Maar ook halverwege mei kan je nog beslissen om je gras even niet te maaien - gedurende twee weken, een maand, of langer.