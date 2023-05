Mei is ‘Water Challenge’-maand: 10 tips om water te besparen

We verbruiken niet enkel water aan de kraan, maar ook bijvoorbeeld via de kleding die we kopen en het voedsel dat we eten, en dat is iets waar de meeste mensen niet bij stilstaan. «Door kleine aanpassingen in onze levensstijl en consumptiegedrag, kunnen we al een gigantisch verschil maken. Daarom willen we mensen 30 dagen lang uitdagen om hun watervoetafdruk te verkleinen en bewuster met water om te gaan», zegt Dries Moorthamers van Join For Water. «Wie 30 dagen lang onze tips opvolgt, bespaart ongeveer 16.000 liter water.»