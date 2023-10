Eerste volledig elektrische vrachtwagens rijden rond in Antwerpse haven

Investering betaalt zichzelf terug

«Het is een substantiële investering, maar het is een investering die zich terugbetaalt», verzekert Peter Van den Eynde, CEO van Wijngaard Natie. «De technologie werkt, het is een stap vooruit waarbij duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan. We streven naar de volledige elektrificatie van onze vloot: naast deze vier elektrische vrachtwagens, staan op de kaaien acht volledig elektrische kranen, zijn reeds acht op de tien van onze vorkliften elektrisch en tegen 2027 zullen al onze bedrijfswagens elektrisch zijn. We bekijken of we ook de kaaiwagens kunnen elektrificeren.»