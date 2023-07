Geologen bakenen start ‘Antropoceen’ af: het tijdperk waarin de mens de aarde transformeerde

Experts wijzen erop dat de mens onder meer broeikasgassen de lucht instuurt en mee verantwoordelijk is voor de vernieling van ecosystemen. Het Crawfordmeer, een klein meer nabij het Canadese Toronto, moet daarvoor symbool staan. Specifiek gaat het om een sedimentlaag in het meer waarin radioactieve neerslag van kernwapentests na de Tweede Wereldoorlog terug te vinden is. Samen met de microplastics in het meer en de assen van de verbranding van olie en steenkool, zijn deze sedimenten het beste bewijs dat een nieuw tijdperk is aangebroken.

Nog extra stemming

De beslissing is verre van definitief: drie hogergeplaatste organen moeten nog stemmen over het voorstel van de Anthropocene Working Group (AWG). «De stemming binnen de werkgroep is slechts een routinestap op het laagste niveau», legt Stanley Finney uit. Hij is de secretaris-generaal van de International Commission on Stratigraphy (ICS).

De werkgroep moet de resultaten van het werk dat in 2009 begonnen werd nog bezorgen aan de ICS. «Het is dan pas dat hun werk onderworpen kan worden aan een peer review», aldus Finney.

Breuk of nieuw tijdperk?

De algemene consensus is dat een goedkeuring heel moeilijk wordt. Sommige vooraanstaande geologen menen dat niet voldaan is aan de techniche criteria om het Antropoceen als een nieuw tijdperk in te schalen, al geven ze wel toe dat zich de vorige eeuw een breuk heeft afgetekend.

