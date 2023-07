Verspreiden herten het coronavirus naar de mens?

De studie werd uitgevoerd door de Amerikaanse overheidsinstelling Agriculture’s Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). Wetenschappers analyseerden 8.830 samples van wilde witstaartherten in 26 Amerikaanse staten en Washington D.C. tussen november 2021 en april 2022. Daarvan waren er 282 geïnfecteerd met varianten van het coronavirus.

De wetenschappers vergeleken de virussen in de herten met andere monsters van menselijke infecties over de hele wereld. Zo konden ze de vermoedelijke verspreiding van die varianten tussen mensen en dieren traceren.

Gamma, Alfa en Delta blijven spreiden

In totaal werden 109 «onafhankelijke spillover-gebeurtenissen» gevonden: gevallen waarin vermoed wordt dat het virus dat bij herten aangetroffen werd afstamt van eerder besmette mensen. Bij herten muteren vandaag nog steeds verschillende varianten van het coronavirus, waaronder de Alfa, Gamma en Deltavariant, ondanks dat omikron intussen de heersende variant is onder de mensen. Bij 18 van de monsters werden geen «genetische overeenkomsten met menselijke SARS-CoV-2-sequenties» binnen dezelfde staat gevonden.

Opvallend: in drie monsters werden mutaties gevonden die overeenkwamen met een kenmerkend patroon van de eerste spillover van mens naar hert, en dan later nog een zogenaamde «spillback» van hert terug naar mens. Twee monsters kwamen uit North Carolina, en eentje uit Massachusetts.

Verdere spreiding virus

APHIS onderzoekt het coronavirus bij wittestaartherten om te kunnen achterhalen of herten in staat zijn om te dienen als ‘reservoir’ voor het virus, waarbij het virus blijft muteren en verspreiden onder andere diersoorten an de mens. In Canada werd al een erg afwijkende variant van het coronavirus gevonden dat van dier naar mens verspreid was.