Greta Thunberg moet voor rechter verschijnen na betoging in Londen

De 20-jarige Thunberg, een felle tegenstander van de fossiele brandstoffenindustrie, werd dinsdag samen met 25 andere klimaatactivisten gearresteerd voor het InterContinental Hotel in Mayfair. Daar vond op dat moment het zogenaamde Energy Intelligence Forum plaats, een driedaagse conferentie die door klimaatactivisten ook wel de ’Oscars van de olie’ genoemd wordt. Later werd de Zweedse activiste voorwaardelijk vrijgelaten. Op 15 november moet ze voor een rechtbank in Londen verschijnen.

Niet opvolgen politiebevel

Formeel wordt Thunberg vervolgd voor het niet opvolgen van een politiebevel om de straat waar de protestactie plaatsvond niet te blokkeren. Tijdens de demonstratie, georganiseerd door de klimaatbeweging Fossil Free London, probeerden de activisten de toegang tot het hotel te blokkeren. Wat blokkades betreft is de klimaatactiviste niet aan haar proefstuk toe. Voor een blokkade in het Zweedse Malmö werd ze een paar dagen geleden nog beboet. In januari dit jaar werd Thunberg opgepakt tijdens protesten tegen de uitbreiding van een Duitse bruinkoolmijn.

De baas van het Saoedische oliebedrijf Aramco, Amin Nasser, zei tijdens de conferentie in Londen dat nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen nodig zijn om de veroudering van olievelden op te vangen. De betogers hadden ook kritiek op de voorzitter van de COP28, de jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties, die van 30 november tot 12 december plaatsvindt in Dubaï. Voorzitter Sultan al-Jaber is het hoofd van de nationale oliemaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten.

