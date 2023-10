Groene switch in de bouw: Brusselse start-up maakt bakstenen van opgegraven aarde

Het is een uitzondering in tijden van hoge inflatie en stijgende prijzen, maar dankzij een unieke samenwerking met industriële partners kan BC materials, de Brusselse start-up die uitgegraven grond in circulaire bouwmaterialen transformeert, haar prijzen verlagen. Deze samenwerking heet Léém en werd voorgesteld in het bijzijn van een resem architecten, bouwprofessionals en de Brusselse staatssecretaris voor Transitie, Barbara Trachte.