Grootste ontbossing sinds 2015 in Braziliaanse savanne

De ontbossing in het Braziliaanse savannelandschap is tot het hoogste niveau sinds 2015 toegenomen. Tussen augustus 2022 en juli 2023 is in de Cerrado 11.011 vierkante kilometer inheemse vegetatie verloren gegaan. Dat heeft het Braziliaanse ministerie van Milieu gemeld. Het gaat om een toename met 3% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder (10.688 vierkante kilometer).