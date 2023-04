Herbruikbare luiers in de crèches van de Stad Brussel

De stad Brussel heeft besloten het gebruik van wasbare en herbruikbare luiers uit te breiden tot 40 kinderdagverblijven in eigen beheer. Het plan volgt op een experiment dat de stad in acht kinderdagverblijven invoerde.

De 40 Brusselse kinderdagverblijven produceren ongeveer 240 ton of 1.210.000 vuile luiers per jaar, zo bleek maandagavond uit de verklaringen van de schepen van Kinderopvang Arnaud Pinxteren (Ecolo). De gemeenteraad heeft daarom het licht op groen gezet voor de organisatie en de verhuur van luiers, het verhuren van transportzakken en de recuperatie van vuile luiers. Ook de reiniging en sterilisatie van de vuile luiers, het onderhoud en een herverdeling van de gewassen luiers moet er komen. Om dit alles in goede banen te leiden, wordt er ook een informatiecampagne voor het personeel van de kinderdagverblijven op poten gezet.

Succesvol experiment

Volgens Pinxteren had de stad al in oktober 2020 een experiment van 12 maanden opgestart waarbij herbruikbare luiers in twee «historische» eco-kinderdagverblijven in gebruik werden genomen. Gezien het succes van dit experiment werd het contract voor het experiment in de eerste twee crèches verlengd en werden er geleidelijk aan zes nieuwe crèches in het plan opgenomen.

De herbruikbare luiers uitrollen in de veertig crèches in het beheer van Brussel kost 1,6 miljoen euro over een periode van 48 maanden. Dit zou deels gesubsidieerd worden via de ecocrèchesubsidie (180.750 euro), aldus schepen Pinxteren. Het wordt ook gedeeltelijk gedekt door een bijdrage van de ouders in de kosten van de kinderdagverblijven (271.524 euro). Met het systeem kunnen ook de kosten voor het ophalen van restafval vermeden worden. Die worden geraamd op ongeveer 80.000 euro.

De ophaling zou minstens om de twee werkdagen gebeuren en het wassen en steriliseren van de luiers moet op milieuvriendelijke wijze gebeuren, aldus Pinxteren.