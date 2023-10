Impact van klimaatverandering op Europese gezinnen vertoont duidelijke noord-zuidkloof

In het zuiden van Europa, en vooral in Griekenland, zal de klimaatverandering de gezinnen het zwaarst in hun portefeuilles treffen. Dat blijkt uit een rapport in opdracht van het Europees Economisch en Sociaal Comité dat woensdag is voorgesteld tijdens een evenement in Brussel. In de noordelijke landen lijkt de impact tegen 2050 beter mee te vallen.

In de studie worden twee scenario’s naar voren geschoven: een «matige versie» waarbij het kwik tegen eind deze eeuw met 2,9 graden toeneemt, en een «ernstig» scenario, met een temperatuurstijging van 4,8 graden tegen 2100.

Vooral in de zuidelijke EU-lidstaten zullen de uitgaven voor gezondheid, voeding en elektriciteit toenemen, terwijl die in het noorden en oosten dalen of gelijk blijven. Bovenop gestegen kosten verwachten de auteurs vooral in het zuiden een lager inkomen uit arbeid.

Gezondheidszorg duurste

Voor gezondheidszorg is de toename het sterkt van alle uitgave-categeorieën: respectievelijk met 0,3 en 6,2% in het matige en ernstige scenario. In Cyprus en Griekenland zal die stijging het hoogst zijn. In het ernstige scenario zullen ook regio’s in het noorden en oosten getroffen worden door uit de pan rijzende kosten voor gezondheidszorg. De onderzoekers merken op dat het effect in de zuidelijke landen ernstiger zal zijn voor arme huishoudens dan voor rijkere gezinnen.

De toename van voedselprijzen is gematigder (0,74 en 0,81% in de twee scenario’s), maar opnieuw worden zuidelijke landen als Griekenland, Cyprus, Spanje, Italië en Portugal het zwaarst getroffen.

Voor energie nemen de prijzen met 0,5 of 1% af, maar dat heeft vooral te maken met een daling met 14 tot zelfs 19% van uitgaven voor gas. Voor elektriciteit verwachten de onderzoekers een uitgavenstijging met 3,3 tot 4,2%. In de zuidelijke, maar ook in de noordelijke regio’s, zullen de arme gezinnen in verhouding meer betalen dan rijkere gezinnen.

Meer risico’s

De kosten voor verzekeringen zullen fors toenemen, met gemiddeld 10,4%. Dat heeft er vooral mee te maken dat slechts de helft nu beschikt over verzekeringen die hun woning beschermt voor uiteenlopende risico’s. Vooral in Griekenland en Litouwen wordt een forse toename verwacht, omdat zulke verzekeringen er zo goed als onbestaande zijn.

Aan de inkomstenzijde is de zwaarste impact, opnieuw, voor Griekenland. Het loon zakt er met 4%, of zelfs met 5,2% bij het ergste scenario. En opnieuw zijn de armere gezinnen in de zuidelijke EU-landen zwaarder getroffen door dat inkomstenverlies.