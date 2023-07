Klimaatverandering luidt «angstaanjagende toekomst» in, zegt VN-Mensenrechtencommissaris

«Onze leefomgeving staat in brand, smelt, overstroomt, is uitgeput, droogt op en is stervende», zei Türk nog, die zei te vrezen voor een «dystopische toekomst». De VN-topman deed de uitspraken tijdens een vergadering over het recht op voedsel. «Dat recht is volledig bedreigd door de klimaatverandering: oogsten, veestapels en ecosystemen worden verwoest door extreme klimaatverschijnselen.»