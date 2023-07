Maandag werd wereldwijd warmste daggemiddelde ooit opgetekend

Zomer

Het record van maandag moet nog bevestigd worden door andere metingen, maar zou snel verbroken kunnen worden omdat het zomerseizoen op het noordelijk halfrond van start gegaan is. Over het algemeen blijft de gemiddelde wereldtemperatuur stijgen tot eind juli-begin augustus.

El Niño

De afgelopen junimaand brak al verschillende records, in Azië maar ook in Europa. Zo was in ons land de voorbije maand de warmste en zonnigste maand sinds het begin van de metingen. De gemiddelde temperatuur in juni steeg voor het eerst boven de 20 graden.