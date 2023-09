Meer dan 60 river cleanups in 32 landen op World Cleanup Day

World Cleanup Day brengt miljoenen vrijwilligers, overheden en organisaties op de been om het wereldwijde zwerfvuilprobleem aan te pakken en samen voor een duurzame wereld te gaan. Ondertussen is deze burgeractie al aan de negende editie toe, die op zaterdag 16 september plaatsvond.

River Cleanup droeg ook dit jaar haar steentje bij aan deze wereldwijde beweging met 66 acties in maar liefst 32 landen en bijna 5000 deelnemers, van Duitsland tot Bolivia en Ghana. In België organiseerde de organisatie acties in drie steden: Antwerpen, Gent en Luik.

In Antwerpen werd een actie georganiseerd aan de Waagnatie. In Gent werd opgeruimd aan het Houtdok aan de oevers en vanop het water met een twintigtal bootjes. Bovendien kwam niemand minder dan Koen Wauters mee de handen uit de mouwen steken. In Luik werd er gecleaned langs de Maas en Ourthe in Parc de la Boverie.