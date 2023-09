Zaterdag is het World Cleanup Day: wereldwijd miljoenen mensen in actie tegen zwerfafval

In ons land vinden zaterdag op verschillende plaatsen acties plaats. Zo zijn er opruiminitiatieven in de grote steden zoals Brussel, Antwerpen en Luik, maar ook kleinere gemeentes zoals Arendonk, Lede, Langemark-Poelkapelle, Geetbets en Lanaken doen mee.

Ook River Cleanup, de Belgische non-profitorganisatie die wereldwijd rivieren opruimt om plastic te stoppen voordat het onze oceanen bereikt, draagt haar steentje bij. Wereldwijd heeft de organisatie vijftig acties opgezet. In ons land gaat het om drie grotere initiatieven in Antwerpen (aan de Waagnatie), Gent (aan het Houtdok en op het water) en Luik (langs de Maas en de Ourthe). Daarnaast zijn er ook kleinere initiatieven, zo bevestigt Thomas de Groote, oprichter van River Cleanup. «Tijdens de World Cleanup Day willen we het grote publiek sensibiliseren», klinkt het.

Verschillende soorten acties

«Recent onderzoek toonde aan dat één op de drie Belgen (en bij jongeren zelfs één op de twee) aangeven dat ze zelf niets kunnen doen om plasticvervuiling tegen te gaan. Dat is een gemiste kans», zo meent de Groote. «Met onze cleanup-acties hopen we dat iedereen zich bewust wordt van het probleem en deel wordt van de oplossing.»

Ook de Brusselse vzw Canal It Up trekt traditiegetrouw het water op om afval uit het kanaal van onze hoofdstad te vissen. Voor de World Cleanup Day gebeurt dit zaterdag met een bijzondere gast, namelijk Virginijus Sinkevičius, Eurocommissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij. Met de actie hoopt Canal It Up het debat open te trekken om de waterlopen in de toekomst beter te beschermen.