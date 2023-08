Minstens drie gezonde wolvenwelpen gesignaleerd in Limburg: «Gekke gebeurtenissen op komst»

Welkom Wolf heeft inmiddels foto’s en video’s van minstens drie en wellicht zelfs vier of vijf overlevende wolvenwelpen in Limburg. «De welpen zijn nu vier maanden oud en hebben al de grootte van een Duitse herder, maar mentaal zijn het nog steeds puppies: zeer naïef, niet in staat om zelf te jagen en voor voedsel volledig aangewezen op moeder Noëlla», aldus wolvenexpert Jan Loos.