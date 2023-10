«Ontwikkelingslanden moeten sneller op hernieuwbare energie overschakelen»

«De capaciteit aan hernieuwbare energie moet versneld worden opgevoerd in de ontwikkelingslanden, rekening houdend met de groter wordende vraag naar elektriciteit en met de belangrijke rol die hernieuwbare energie heeft om tegemoet te komen aan het significante gebrek aan toegang tot energie in deze landen», luidt het. IRENA publiceert zijn rapport enkele weken voor de start van de COP28-klimaatconferentie in Dubai.