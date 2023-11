Ook oktober breekt wereldwijd warmterecord: zo goed als zeker warmste jaar ooit

De afgelopen maand was over heel de wereld de warmste oktobermaand ooit gemeten. De temperatuur lag gemiddeld 1,7 graden hoger dan in het pre-industriële tijdperk (1850-1900). Het observatorium registreerde in oktober de op een na grootste afwijking van de wereldwijde temperatuur, na september dit jaar. Voor Europa was de afgelopen maand de vierde warmste oktobermaand ooit.