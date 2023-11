Tot 366 miljard dollar per jaar nodig voor klimaatadaptatie ontwikkelingslanden

Wie schade heeft door het stormweer, meldt dat best zo snel mogelijk bij zijn of haar verzekeraar. Dat adviseert Assuralia, de beroepsfederatie van verzekeringsondernemingen. Stormschade aan (onderdelen van) de woning, zoals dakpannen of zonnepanelen, wordt gedekt door een brandverzekering, ook als de omgevallen boom bijvoorbeeld van de buren is. Schade aan tuinmeubelen, trampolines of zwembaden is daarbij niet inbegrepen.