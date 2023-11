Proximus verhoogt tarieven opnieuw: dit worden de nieuwe prijzen

Net zoals in juli trekt Proximus de prijs van de populaire Flex-packs, die internet, televisie en een mobiel abonnement bundelen, met 3 euro per maand op. In ruil krijgen die klanten wel wat extra mobiele data. Losse internetabonnementen worden 2 tot 3 euro duurder, afhankelijk van het product. Het duurste abonnement, Maxi Fiber, krijgt een hogere snelheid.

Ook instapabonnement duurder

Proximus spaart deze keer het goedkoopste instapabonnement voor vast internet, Internet Essential, niet. Die formule stijgt in prijs van 25 naar 28 euro per maand. De operator wijst er wel op dat door nieuwe wetgeving vanaf maart een grotere groep klanten zal kunnen intekenen op een basisaanbod aan het sociaal tarief van 19 euro.

Extra zender

Ook de tv-opties maakt Proximus duurder. De bundel Pickx Mix, met onder meer een aantal extra zenders en een catalogus programma's op aanvraag, zal vanaf 1 januari 12,99 euro per maand kosten in plaats van 10,99 euro. De sportoptie Pickx Sports, met onder meer het Belgisch voetbal, gaat van 16,99 euro naar 18,99 euro.

Oude abonnementsformules verdwijnen

Proximus is ook een aantal oude abonnementsformules aan het uitfaseren om zijn portfolio overzichtelijk te houden. Iets meer dan 1 procent van de internetklanten krijgt een brief met een voorstel om over te stappen op een abonnement uit het huidige aanbod. Dat kan volgens Proximus een prijsverhoging teweegbrengen, maar soms blijft de prijs ook gelijk of blijkt dat de klant beter een goedkoper product kan nemen met bijvoorbeeld een lagere snelheid of minder volume inbegrepen.