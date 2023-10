Netflix ziet flinke stijging aantal abonnees en kondigt prijsstijging aan

Streamgigant Netflix heeft in het afgelopen kwartaal het aantal abonnees flink zien groeien. Het bedrijf kreeg er in totaal 8,8 miljoen nieuwe klanten bij, wat de sterkste kwartaalgroei is in jaren. Ook kondigde het een nieuwe prijsstijging aan voor klanten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het is niet bekend of er een prijsstijging voor België gepland staat.