Record: vorig jaar werd 12% van globale elektriciteit opgewekt door wind en zon

Europe Unie groeit traag

Ember wijst er wel op dat de EU, die vroeg begon in de race naar henieuwbare energie, achterophinkt qua groei. Zo groeide de stroom opgewekt door windenergie in de EU met 9%, terwijl er wereldwijd een groei van 17% werd opgetekend. «Vooral de barrières die een snelle inzet van windenergie op het land in de weg staan, moeten worden verwijderd», klinkt het. De groei van elektriciteit opgewekt door zonne-energie lag met 24% wel in de lijn met de globale groei.