Risico op onvruchtbaarheid en verzwakt immuunsysteem: Europeanen hebben te veel bisfenol A in het lichaam

Bisfenol A (BPA) is veelvuldig te vinden in plastic en metalen verpakkingsmateriaal van voedingsmiddelen en herbruikbare drinkflessen, waardoor de meeste mensen eraan worden blootgesteld. Zelfs in kleine doses kan de stof het immuunsysteem verzwakken, zegt het EEA. Ook kan BPA onvruchtbaarheid en allergische huidreacties veroorzaken.

Een onderzoeksinitiatief van de Europese Unie vond volgens het EEA sporen van de stof in de urine van 92 procent van onderzochte volwassen Europeanen uit 11 landen. In 71 tot 100 procent van de gevallen zou de gemeten waarde BPA de veiligheidsdrempels van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) overschrijden.

Risico’s breder dan gedacht

BPA zat een tijdlang in flesjes voor baby’s verwerkt, tot de EU, de VS en andere landen tien jaar geleden het gebruik ervan weerden. Frankrijk is het enige land waar de stof volledig verboden is. In april heeft de EFSA de aanbevolen maximale dagelijkse inname van BPA voor consumenten drastisch verlaagd.