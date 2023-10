Ticket To The Future: Meer dan honderd jongeren trekken met trein naar klimaatfestival

Meer dan honderd jongeren trokken woensdag met de trein naar Fixing the Future 2023, een klimaatfestival in Barcelona. Oxfam België trok met een delegatie van tien jongeren tussen achttien en dertig jaar van Brussel naar Parijs, om vervolgens door te sporen naar Barcelona. Tijdens de rit, ’Ticket to the Future’, is de reis minstens even belangrijk als de bestemming.