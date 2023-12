VN-klimaattop bereikt akkoord: «Tijdperk fossiele brandstoffen moet eindigen»

De voorzitter van de klimaattop, Sultan Al Jaber, de topman van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi, stond stralend op voor de plenaire zitting, applaudisseerde en sprak van een «historisch pakket». Er ligt volgens hem een robuust actieplan op tafel, om het doel van een maximale opwarming van 1,5 graad tegenover het pre-industriële tijdperk binnen bereik te houden, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van 2015 in Parijs. Veel klimaatexperts en milieu-activisten hadden daar eerder al hun twijfels over geuit.

Hernieuwbare energie

De tekst van de COP28-voorzitter werd woensdagochtend publiek gemaakt en een paar uur later al in een plenaire zitting aangenomen. In de tekst van 21 pagina’s worden landen opgeroepen tot een transitie weg van fossiele brandstoffen. Die transitie moet op een «rechtvaardige, ordelijke en billijke» manier gebeuren door de actie in «dit cruciaal decennium» te versnellen en zo een nettonuluitstoot te bereiken tegen 2050. De vermelding om de acties nog dit decennium te versnellen, kwam er onder meer op vraag van de Europese Unie.