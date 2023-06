Vogelbescherming Vlaanderen roept op om gronden te laten schrappen als jachtgebied

«Maar liefst 75 procent van Vlaanderen is jachtgebied», aldus Vogelbescherming Vlaanderen. «Er mag bij ons niet alleen gejaagd worden in bossen, maar in theorie ook in dorpskernen, op sportvelden, openbare domeinen en bedrijventerreinen. Ook weilanden en privétuinen zijn vaak opgenomen in een jachtplan.»