Voor het eerst een dag met meer dan 2 graden opwarming

Met nog anderhalve maand te gaan in 2023, hebben Belgische medewerkers gemiddeld nog 4,8 vakantiedagen over. Dat blijkt uit een analyse van HR- & Well-beingexpert Attentia op basis van data van 50.000 werknemers. Het gaat grotendeels over extralegaal verlof dat overgedragen mag worden naar volgend jaar, in tegenstelling tot de wettelijke vakantiedagen. Jongeren hebben nog iets meer verlof over dan hun oudere collega’s.