Voor het eerst ooit walvishaai vastgelegd die dit doet (video)

De grootste levende vis ter wereld - de walvishaai - is een mysterieus wezen. Ondanks hun grootte en populariteit in het ecotoerisme is er weinig bekend over de ecologie en het gedrag van deze majestueuze zeediersoort. Nu duikt er een video op met een nieuwe observatie die ons meer inzicht geeft in het dieet en het voedingsgedrag van deze indrukwekkende dieren.