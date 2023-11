Zo vermijd je dat oud speelgoed in de vuilnisbak belandt

Recyclage

Met speelgoed dat niet meer bruikbaar is, kan je terecht bij Recupel. «Breng het binnen bij een van de Recupel-inzamelpunten (in winkels of recyclageparken), dan zorgen wij er voor dat het correct gerecycleerd wordt en alle materialen zorgvuldig gerecupereerd worden om weer nieuwe spullen van te maken», aldus Dewaet. Batterijen haal je best uit het oude speelgoed om ze nadien achter te laten in een inzamelpunt van Bebat.