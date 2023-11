Zonnepanelen: doorbraak maakt zonne-energie tot 4 keer goedkoper

Goed nieuws voor onze energierekening: Chinese wetenschappers hebben een baanbrekend nieuw type zonnepaneel ontwikkeld dat de kosten voor zonne-energie aanzienlijk kan verlagen. Deze innovatie is gepubliceerd in het tijdschrift 'Science' en belooft veel goeds voor de toekomst van duurzame energie.

Het sleutelcomponent van de nieuwe zonnepanelen? Perovskiet. Dit materiaal staat al langere tijd in de schijnwerpers vanwege zijn potentieel om silicium, het traditionele en duurdere materiaal voor zonnecellen, te vervangen. Tot nu toe was perovskiet niet interessant omdat de stof snel zijn werking verliest, zeker als het wordt blootgesteld aan vocht of hoge temperaturen. De Chinese onderoekers zijn er echter in geslaagd om dat probleem op te lossen: de nieuwe cellen behouden na 1.200 uur nog 90% van hun capaciteit, zelfs bij temperaturen van 65 graden Celsius.

Efficiënt én goedkoop

Perovskiet heeft verschillende voordelen: het is gemakkelijk verkrijgbaar en relatief goedkoop. Het kan zonne-energie efficiënter omzetten dan silicium. Zo zetten de nieuwe panelen 25,6% van het zonlicht om in bruikbare energie, wat een aanzienlijke sprong voorwaarts is ten opzichte van de 16 tot 20% die de meeste huidige zonnepanelen bereiken. Echter, zonnecellen met perovskiet bevatten momenteel nog lood, wat recyclage moeilijk maakt. Onderzoekers zijn actief op zoek naar manieren om dit probleem aan te pakken, inclusief de ontwikkeling van loodvrije varianten.

De onderzoekers uit China zijn optimistisch over de toekomst van perovskiet in zonnecellen, aangezien ze tot vier keer goedkoper kunnen zijn dan de siliciumvariant. Met deze ontwikkelingen in het vooruitzicht, kunnen we mogelijk binnenkort overstappen op een veel kosteneffectievere en milieuvriendelijkere vorm van zonne-energie.