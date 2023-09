Al een op de vijf werkgevers biedt fietsleasing aan

Securex bevroeg in augustus 624 Belgische werkgevers. Ruim de helft (50,7%) wil hun werknemers op de fiets naar het werk zien komen, vooral vanwege hun gezondheid. Al 71% stimuleert dat met minstens één initiatief, met name via fietsleasing. Fietsleasing is voor de werkgever immers volledig fiscaal aftrekbaar.

Vlaanderen fietst op kop. Bijna drie op de tien Vlaamse werkgevers (30,1%) bieden fietsleasing aan, tegenover 14,8% in Brussel en 4,7% in Wallonië. «Er is in alle regio’s wel duidelijk interesse om fietsleasing in te voeren, maar veel werkgevers vinden dit vaak zeer complex», zegt Heidi Verlinden van Securex.