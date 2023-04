Alarmerend rapport: steeds meer werknemers in België kampen met overgewicht en bewegen te weinig

Het rapport toont aan dat 58% van de Belgische werknemers overgewicht heeft. Bij mannen gaat het om 64% en bij vrouwen om 50%. In 2011 ging het gemiddeld om 51% van alle werknemers. IDEWE wijst erop dat het cijfer jaarlijks toeneemt.

Daarnaast heeft 25% van de werknemers een te hoge bloeddruk, tegenover 19% in 2019. Ook hier doen mannen (30%) het slechter dan vrouwen (17%).

Meerderheid beweegt te weinig

Voorts blijkt nog dat 59% van de werknemers minder beweegt dan 90 minuten per week, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanraadt om 150 minuten per week intensief te bewegen. Slechts 30% van de bevraagde werknemers komt aan die 150 minuten.