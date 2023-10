Brussel: Ruim 100 functies schreeuwen om ingevuld te worden

Sommige beroepen maken hun opwachting in de lijst: financieel analist, hotelreceptionist en huishoudhulp. Andere beroepen zoals commerciële of administratieve functies en beroepen in de horeca verschijnen opnieuw. Een mogelijke verklaring hiervoor is de herneming van de activiteiten na de coronacrisis. Zo was 2022 het eerste volledige jaar dat deze sectoren opnieuw opengingen.