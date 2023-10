Hybride werken is gezonder

Hybride werken kent zowel voor als tegenstanders. Tegenstanders klagen dat ze hun collega’s te weinig zien, dat hun werk-privébalans in het gedrang komt of dat ze last hebben van lichamelijk klachten omdat ze altijd in hun zetel werken. Maar uit onderzoek blijkt nu dat hybride werken veel positieve effecten kan hebben: van gezonder eten en meer bewegen tot minder stress.