Dit enorme bedrag betalen zelfstandigen te veel aan belastingen

5.800 euro, dat is het gemiddelde bedrag dat de Vlaamse zelfstandige elk jaar onbewust aan de fiscus cadeau doet, zo stelt vermogensexpert House of Finance op basis van een marktanalyse en een bevraging bij ruim 500 Vlaamse ondernemers, van kleine zelfstandigen tot gemiddelde KMO’ers. Nonchalance, onwetendheid en gebrek aan tijd blijken de grootste boosdoeners. Om een veelzeggend voorbeeld te geven: amper zes op de tien ondernemers zegt een goed zicht te hebben op de cijfers van zijn eigen bedrijf en weet de klepel hangen als het gaat over omzet, kosten, winst...

House of Finance voerde zopas een grootschalige marktanalyse op basis van ruim 700 ondernemingen en bevroeg ook nog eens 500 Vlaamse ondernemers. De resultaten zijn glashelder: de Vlaamse zelfstandige werkt hard en verdient in veel gevallen nog niet zo slecht, maar laat door financiële onkunde vaak een smak geld liggen. In totaal gaat het om gemiddeld 5.800 euro die jaarlijks ‘verloren’ gaat, zo berekende House of Finance. Reden: de betrokken ondernemers zien financiële en fiscale zaken over het hoofd, waardoor ze hun geld niet op de meest slimme manier uit hun bedrijf of vennootschap halen.

Geen kaas gegeten van cijfers

Enkele opmerkelijke cijfers bevestigen de trend: minder dan de helft van de ondervraagden (47,8%) weet hoe ze hun winst zo fiscaal mogelijk uit de vennootschap kunnen halen. 44,7% durft met zekerheid zeggen dat hij z’n winst optimaal laat renderen. En nauwelijks 41% heeft zijn nabestaanden zowel financieel als fiscaal en juridisch ingedekt. Maar nog: amper 52% zegt dat z’n gezin beschermd is tegen de risico’s die ondernemen met zich meebrengt.

En misschien nog opmerkelijkst van al: als men diezelfde ondernemers vraagt of ze een duidelijk zicht hebben op hun omzet, kosten, targets en winst, reageert nauwelijks 61,5% positief. Dat betekent net zo goed dat vier op de tien ondernemers het over zoiets essentieels in Keulen horen donderen.

«De Vlaamse zelfstandige werkt hard, verdient behoorlijk, maar laat veel geld liggen doordat hij nauwelijks geïnformeerd is en dus zijn financiën niet optimaal beheert», zegt Roberto Musardo, ceo van House of Finance. «Dat is straf, want als het gaat over omzet, winst, marges, fiscale optimalisatie, enz: dat is geen rocket science. Meer dan ooit is hierover informatie beschikbaar, vaak zelfs op een relatief toegankelijke en eenvoudige manier.»

Tijdsgebrek, geen kennis, nonchalance

Het lijkt vreemd dat zoveel financiële en fiscale basiskennis onbenut blijft. Maar de top-3 van oorzaken moet niet ver gezocht worden: tijdsgebrek, nonchalance en gebrek aan kennis.

«Zelfstandigen hebben vaak het gevoel dat de regelgeving te complex is en ze geen tijd hebben om zich erin te verdiepen. Geld in beweging krijgen lukt nochtans al met een aantal relatief eenvoudige ingrepen zoals fiscale optimalisatie, winstbeheer en pensioenplanning. Kennis die overal beschikbaar is, maar zelden wordt opgepikt of toegepast. Het is vaak een beetje zoals al die voornemens om meer te gaan sporten. De wil is er, maar wordt zelden omgezet in concrete actie», weet Musardo.

