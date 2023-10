Gemiddeld inkomen van Belg gestegen tot DIT bedrag in 2021

Het gemiddeld inkomen van de Belg is in 2021 gestegen tot boven de kaap van de 20.000 euro. Het gemiddeld netto belastbare inkomen per inwoner kwam uit op 20.357 euro, waar dat een jaar eerder nog 19.671 euro was. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Statbel, berekend op basis van de aangiften in de personenbelasting. Vlaanderen blijft de regio met de hoogste inkomens.

Met een bedrag van 21.776 euro ligt het gemiddelde inkomen van de Vlaming 7,0% boven het nationale gemiddelde. De inwoners van het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten het met beduidend minder financiële middelen stellen. Zo ligt het gemiddelde inkomen van de Waal 5,7% onder het Belgische cijfer, terwijl een Brusselaar het op jaarbasis gemiddeld met 21,1% minder moet stellen.

Brabant boven

Net als de voorgaande jaren is de provincie Vlaams-Brabant ook in 2021 de provincie met het hoogste gemiddeld inkomen per inwoner. Dat inkomen bedroeg per hoofd 23.527 euro. Ook in Waals-Brabant ligt het gemiddeld inkomen per inwoner met 23.442 euro boven de kaap van 23.000 euro. Oost-Vlaanderen vervolledigt de top drie met een gemiddeld jaarinkomen per inwoner van 22.073 euro.

De rijkste gemeentes

Met een gemiddeld inkomen per hoofd van 33.249 euro is Sint-Martens-Latem de gemeente met de hoogste inkomens. Een inwoner van deze gemeente beschikt over een inkomen dat gemiddeld 63,3% hoger ligt dan het nationale gemiddelde. Daarna volgen Keerbergen (30.516 euro) en Knokke-Heist (29.961 euro).

En de armste

Aan de andere kant van het spectrum zijn vooral Brusselse gemeenten terug te vinden. Met gemiddeld 11.082 euro is Sint-Joost-ten-Node de Belgische gemeente met de laagste inkomens. Met Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht, Farciennes, Dison, Koekelberg en Schaarbeek telt België nog zes andere gemeenten waar het gemiddelde inkomen per inwoner minstens 30% onder het nationale gemiddelde ligt. Het West-Vlaamse Mesen huisvest met een gemiddeld bedrag van 16.016 euro de laagste inkomens van Vlaanderen.

In coronajaar 2020 was er nog een sterke stijging van de werkloosheidsuitkeringen, hetgeen te maken had met het groot aantal werknemers dat een uitkering voor tijdelijke werkloosheid ontving. In 2021 was dit gedaald, maar bleef nog steeds hoog, met een stijging van 45,1 procent ten opzichte van 2019. Er werd in België in 2021 een totaalbedrag van bijna 6,79 miljard euro betaald aan werkloosheidsuitkeringen (brugpensioen niet meegerekend).

