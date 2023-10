Europese onrust groeit: «meerderheid maakt zich zorgen over opkomst AI»

Europese wetgeving

Sinds de introductie van ChatGPT in november 2022 bestaat de vrees dat de efficiëntie en snelheid van AI veel banen overbodig zal maken. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waarschuwde afgelopen zomer dat 26% van alle jobs in België de komende jaren vervangen zal worden door AI. Voornamelijk technische IT-banen, beroepen in de mediasector en juridische jobs dreigen het slachtoffer te worden.

Ook verschillende Europese politici zijn bezorgd over de snelle opkomst van AI. Eerder dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat ruim 26% van alle banken wereldwijd het slachtoffer is geweest van identiteitsfraude, waarbij criminelen gebruikmaakten van deepfakes. Dat is een vorm van digitale face-swapping aan de hand van AI die niet van echt te onderscheiden is.