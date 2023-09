Fietsen naar het werk is hip

Werknemers met flexibele verloning kiezen steeds meer voor de fiets. Qua keuzes in een cafetariaplan is de fiets aan een steile klim bezig: in 2022 kwam de fiets de top vijf binnen van meest populaire keuzes. In de war for talent voorzien werkgevers daarbij niet alleen stadsfietsen, maar ook mountainbikes of plooifietsen.