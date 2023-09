Wanneer komt je fietsverzekering tussen? In Antwerpen en Brussel is je fiets niet altijd gedekt

Steeds meer verzekeraars voeren extra voorwaarden in voor hun fietsverzekering. Zo is wie in Antwerpen of Brussel woont, in sommige gevallen ’s nachts niet meer verzekerd. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

De meeste verzekeraars eisen vandaag dat je fiets aan een vast punt wordt vastgemaakt. Maar sommige gaan nog een stap verder.

Zo verzekert Aedes geen (e-)fietsen meer die op de openbare weg geparkeerd staan in Brussel. Fietsen zijn alleen maar gedekt als ze zich in een volledig gesloten privélokaal bevinden, dat overdekt is en afgesloten is met een sleutel. Als er op die plek trouwens nog andere bewoners passeren, moet de fiets ook nog eens aan een paal vastgemaakt worden met een goedgekeurd slot.

Niet gedekt tijdens nachtelijke escapades

En wie in Antwerpen of Brussel woont, is bij AXA Belgium niet meer verzekerd op straat tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends. Uitgaan wordt dan zo goed als onmogelijk, omdat Axa vraagt om je verzekerde tweewieler die uren achter te laten «in een woning, in een op slot vergrendelde fietsbox of een volledig ommuurd, overdekt en op slot vergrendeld lokaal». AG Insurance legt gelijkaardige eisen op voor moutainbikes en koersfietsen, niet voor elektrische fietsen.

Volgens de Ombudsman van de Verzekeringen, Laurent de Barsy, komen er steeds meer klachten binnen over fietsverzekeringen, vooral dan over de manier waarop al die fietsen gesloten moeten worden.

Fietsdieven slaan Gent en Brugge over

Verzekeraar AG wijst er op dat fietsdiefstal vooral een grootstedelijk fenomeen is. De kans op een gestolen fiets is in Brussel viermaal groter dan het landelijke gemiddelde. Ook in Antwerpen en Leuven ligt de frequentie tweemaal hoger dan het gemiddelde. Opvallend: in Gent en Brugge ligt de freqentie iets onder het nationaal gemiddelde.

AG zag het aantal fietsverzekeringen op twee jaar tijd meer dan verdubbelen. Klanten willen zich vooral beschermen tegen diefstal.