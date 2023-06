Flexi-jobbers: redders in (personeels)nood?

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dringt er al langer op aan om ze in te zetten in het onderwijs ter bestrijding van het lerarentekort en de federale regering moedigt ze aan om aan de slag te gaan in de zorg: flexi-jobbers. Mensen die willen bijverdienen worden door werkgevers en overheid met open armen onthaald, maar zijn flexi-jobs de wonderoplossing voor sectoren die te lijden hebben onder personeelstekorten? Ja en nee.

Uit cijfers van Nowjobs, het bedrijf achter de app met vacatures voor bijverdieners, blijkt dat het aantal flexi-jobbers in de eerste twee maanden van dit jaar verdubbeld is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat meldde VTM Nieuws eind maart van dit jaar. Momenteel zijn flexi-jobs enkel mogelijk in de horeca, in winkels, op evenementen en in de zorg.

In april van dit jaar maakte de federale regering het zes maanden langer mogelijk dat gepensioneerde 65-plussers aan een fiscaal gunstig regime bijspringen in de zorg. De maatregel moet het personeelstekort in de sector helpen opvangen. Door de coronapandemie en de algemene krapte op de arbeidsmarkt was een personeelstekort ontstaan in de zorg. Daarom mochten gepensioneerde 65-plussers belastingvriendelijk bijverdienen wanneer ze in de zorgsector aan de slag gaan. De maatregel zou op 31 maart aflopen, maar de federale regering heeft die dus verlengd.

Wapen tegen lerarentekort

Ook Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ziet flexi-jobs als wapen om het nijpende lerarentekort in het onderwijs te bestrijden. Tijdens de coronapandemie mochten gepensioneerde leerkrachten al bijklussen bij wijze van uitzondering. De N-VA-minister stelde eind augustus vorig jaar voor om flexi-jobs toe te laten in het onderwijs, waardoor niet alleen gepensioneerden maar ook andere werkenden op school aan de slag kunnen.

«Ze zouden les kunnen geven, een technisch vak bijvoorbeeld, of leerlingen met lesachterstand bijspijkeren, maar ook bussen van het bijzonder onderwijs begeleiden of helpen met kinderverzorging in het kleuteronderwijs», opperde de minister, die zijn pleidooi in maart van dit jaar nog herhaalde.

Weys werd meteen teruggefloten door het kabinet van federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS): «Leerkracht zijn is niet bijklussen, maar een serieus engagement», klonk het. «Het houdt geen steek dat men een structureel probleem van lerarentekort wil oplossen met een systeem dat opgezet werd om flexibel extra personeel bij piekmomenten in te zetten.»

Vorige maand haalde Weyts dan toch zijn slag thuis: de Vlaamse regering vroeg in een nota aan het Overlegcomité, het overlegorgaan van de verschillende regeringen, om flexi-jobs in het onderwijs mogelijk te maken.

Flexi-jobbers als redders in nood

Ook in andere sectoren kunnen flexi-jobbers van nut zijn. Zo vinden openbare zwembaden in Vlaanderen steeds moeilijker redders. Vorig jaar moesten zelfs een aantal zwembaden noodgedwongen de deuren sluiten omdat ze te weinig badmeesters en -juffen vonden. Het is zelfs zover gekomen dat redders vandaag op de lijst van knelpuntberoepen staan. In de sector weerklinkt daarom de roep naar flexi-jobbers. Zo zouden bijvoorbeeld leerkrachten L.O. tijdens de vakanties kunnen bijklussen als redder.

Die roep viel bij de federale regering echter in dovemansoren. Toen de regering eind vorig jaar besliste om het systeem van flexi-jobs uit te breiden naar onder meer de sportsector, de podiumkunsten, de bioscopen en de zorgsector, viel de zwembadsector uit de boot omdat die niet onder hetzelfde paritair comité als de sportclubs valt.

Nochtans zouden flexi-jobs wel degelijk een reddingsboei kunnen zijn voor de zwembadsector, meent Weys: «Het probleem is niet zozeer dat er een tekort is aan redders, wel dat niet genoeg mensen dit als hoofdberoep willen doen. Met een systeem van flexi-jobs zouden veel meer gediplomeerde redders ook actief kunnen zijn als redder.»

Keerzijde

Niet enkel zwembaden snakken naar flexi-jobs, in zowat alle sectoren die – al dan niet tijdelijk – kampen met personeelstekorten kunnen flexi-jobbers zoden aan de dijk brengen. Zo trok de immosector vorige maand nog aan de alarmbel omdat zowat negen op de tien syndici kampen met personeelstekorten, zoals blijkt uit een peiling van CIB Vlaanderen. En dat terwijl er in Vlaanderen jaarlijks tussen de 3.000 en 4.000 appartementsgebouwen bij komen. Daarom vroeg de sectorfederatie aan de overheid om syndici voortaan ook toe te laten om flexi-jobs uit te voeren. «Geen wonderoplossing, maar het kan wel wat druk van de ketel nemen», klonk het.

Toch heeft uitbreiden van het systeem van flexi-jobs naar andere sectoren ook een keerzijde, meent Ive Marx, als hoogleraar verbonden aan de opleiding Sociaal-Economische Wetenschappen van de UAntwerpen. Volgens hem zouden de flexi-jobs de integratie van laaggeschoolde werkzoekenden op de arbeidsmarkt bemoeilijken. Zij komen niet in aanmerking voor deze jobs, terwijl net zij werk nodig hebben.