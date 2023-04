Hoe zit het met jouw groene skills?

De eerste grote bosbrand van het seizoen in Frankrijk heeft 930 hectare, zowat 1.300 voetbalvelden, in de as gelegd bij de plaats Cerbère bij de Middellandse Zee en de Spaanse grens. De brandweer heeft in de nacht van zondag op maandag laten weten dat de brand onder controle is. Uit voorzorg werden zowat driehonderd mensen geëvacueerd.