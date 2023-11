James Cooke speelt Cupido in deze winkelketen

Kledingwinkelketen ZEB heeft in Schoten voor het eerst een grootschalig inclusief speeddate-evenement voor single medewerkers en klanten georganiseerd. Uit een interne rondvraag bleek immers dat heel wat personeelsleden helaas nog niet de ware waren tegengekomen en dat ze in hun zoektocht best een duwtje in de rug konden gebruiken. «Als werkgever willen we dat onze mensen zich gelukkig voelen op de werkvloer en daarbuiten. Als we hen via speeddates aan een goed lief kunnen helpen en zo kunnen bijdragen tot meer werkgeluk, dan is dat dubbel gewonnen», zegt CEO Matthias Hindriks. Niemand minder dan acteur James Cooke wierp zich op als ultieme matchmaker.

Liefst 195 romantische zielen zakten af naar het speeddate-event in het ZEB-filiaal langs de Bredabaan in Schoten. Hun rode draad? De liefde. Alleen hebben ze die op dit moment nog niet gevonden. 30 van de 195 aanwezige singles werken vandaag voor de kledingwinkelketen. Uit een rondvraag bij het personeel bleek immers dat heel wat van hen nog niet de liefde van hun leven waren tegengekomen. Daarom twijfelde ZEB geen seconde om hen mee van straat te helpen en organiseert de kledingwinkelketen dit inclusief evenement, waarbij iedereen op voorhand zijn partnervoorkeur (homo, hetero, lesbisch, bi…) kon doorgeven.

Communicerende vaten

Het evenement is een van de talloze voorbeelden van het ‘We Care’-programma dat het bedrijf dit jaar is gestart. Dat HR-initiatief gelooft in verbinding tussen werk en privé, eerder dan een scheiding. Bij ZEB vloeien de twee als communicerende vaten in elkaar over. De kledingwinkelketen is er immers rotsvast van overtuigd dat als je je goed in je vel voelt, je ook met plezier gaat werken. En dat geluk straalt dan verder af tijdens het contact met de klanten.

«Als we vanuit ZEB een steentje kunnen bijdragen om onze medewerkers gelukkig te maken doen we dat met veel plezier, en uiteraard met een knipoog. Daarom ben ik grote fan van dit ‘out of the box’ HR-initiatief. Het zorgt voor een avond vol plezier – zowel voor onze klanten als voor onze medewerkers – en als dit resulteert in meer (werk)geluk is dat dubbel gewonnen», vertelt Matthias Hindriks, CEO van ZEB.

«Nummers uitgewisseld»

Vorige maand kon iedereen tussen de 18 en 50 jaar zich inschrijven voor het event om op zoek te gaan naar een goed lief of om verrassend interessante mensen te ontmoeten, ongeacht hun geaardheid of seksuele voorkeur.

«ZEB voelt aan als mijn tweede thuis. Er wordt voor mij en mijn collega’s gezorgd maar ook naar mij geluisterd. Samen mogen we mee nadenken over zaken die ons nog gelukkiger zouden maken. En zo is het idee ontstaan om te gaan speeddaten met klanten. En wat een ervaring was dàt. Ik heb 5 heel toffe mannen ontmoet en met 1 man was er echt een heel leuke klik. We hebben nadien nog verder gepraat en zelfs nummers uitgewisseld. Wie weet wordt er misschien nog een vervolg aan gebreid» getuigt deelneemster en ZEB-medewerker Sophie.

Avontuurtje in de pashokjes

Niemand minder dan ZEB ambassadeur James Cooke ontving de 160 vrijgezellen en matchte de klanten aan de begeerlijke ZEB-medewerkers. In zijn kenmerkende stijl hielp hij mee het ijs te breken. Daarnaast was er ook nog heel wat extra in de winkel te beleven. Zo kon je er onder meer stijladvies scoren voor een eerste date, foto’s nemen in een intieme photobooth, langsgaan bij een waarzegger of drankjes drinken en hapjes eten die een positief effect zouden hebben op het libido.

«Ik vond het heel spannend toen ze me vroegen om matchmaker te zijn. Ik had het nog nooit gedaan, maar ik hoop dat er een paar echte koppeltjes zijn ontstaan. En als daar kinderen van komen is ZEB misschien we een leuke naam voor een baby, niet? Of James, dat mag ook. Ik ben wel niet in de pashokjes gaan piepen… want ik denk dat daar misschien toch ook wel euh… interessante dingen aan ’t gebeuren waren. Grapje hé», besluit James Cooke.