Lang leve de Brusselse ambachtsmannen en vrouwen

Van bakker met het meest krokante brood, tot juweliers met de meest blinkende juweeltjes en een slager die allesbehalve eenheidsworst maakt. Brussel is rijk aan ambachtsvrouwen en -mannen. In hun boetieks of ateliers vind je de meest unieke en kwalitatieve producten, handgemaakt met respect voor tradities. Een sector die door de Brusselse overheid dit jaar extra in de bloemetjes wordt gezet.

Anno 2023 letten consumenten op meer dan alleen hun portefeuille. Met dagelijkse krantenkoppen over de gezondheid van onze aardbol, hoeft het niet te verbazen dat de duurzaamheid van producten een belangrijke factor is in het keuzeproces van de consument. Meer en meer klanten maken bewust de keuze voor lokale producten. Voor de pralines van de ambachtelijke chocolatier, de producten van de kostuumontwerper, schoenenmaker of meubelmaker om de hoek. Hyper lokale producten, gemaakt om mee te gaan. Ambachtsproducten zijn een dikke merci aan je ondernemende buurman en aan de planeet. Hoe herken je een ambachtelijk product?

Een Brussels ambachtelijk product is een product gemaakt door een wettelijk erkende ambachtsman of -vrouw. Sinds 2016 kunnen ondernemingen die ambachtelijk produceren, een aanvraag indienen om officieel erkend te worden door de overheid. Enkel erkende ambachtslieden mogen een zegel op hun producten plaatsen. Zo kunnen consumenten ze makkelijk herkennen in de winkel. Slechts een honderdtal ondernemers van de naar schatting meer dan 5000 actieve ambachtslui actief in Brussel mogen pronken met een officiële erkenning. Meer bescherming

Brusselse ambachtslui staan bekend om hun expertise en stralen internationale allure uit. Het Gewest brengt deze ondernemers en het belang van de erkenning extra onder de aandacht. Want om deze waardevolle tradities niet verloren te laten gaan moeten deze vaak kleine ondernemers de middelen krijgen om de concurrentie met grote buitenlandse spelers aan te gaan.

De ambachtslui zullen de komende tijd dus nog geregeld in het Brusselse straatbeeld opduiken. Het is hub.brussels, het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, dat deze acties in goede banen zal lijden. Het agentschap organiseert een reeks netwerkevenementen, een grootscheepse publiciteitscampagne, opleidingen voor ambachtslui en een prijs speciaal voor ambachtelijke ondernemers tijdens de hub.awards.

Ondernemers die zich officieel willen laten herkennen, kunnen rekenen op de diensten van hub.brussels die hen doorheen het hele proces begeleiden.

Brussel beloont zijn ambachtslieden

Als extra duwtje in de rug zet hub.brussels de ambachten extra in de kijker tijdens de hub.awards, de Oscars voor Brusselse ondernemers. De prijsuitreiking en slotshow van deze wedstrijd waar Brusselse bedrijven met een positieve impact beloond worden, zal dit jaar plaatsvinden op 22 juni in Bozar.

De winnaars van de verschillende categorieën krijgen een mooie portie media-aandacht en een cheque die wel kan oplopen tot 5000 euro.

Bezoek https://hub.brussels/nl/hub-awards-2023/ voor meer informatie

hub.awards 2023, 22 juni 2023, Bozar, gratis toegang