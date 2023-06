Meer autonomie voor VDAB om beschikbaarheid werkzoekenden in te schatten

De verschillende arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB, Forem, Actiris) in ons land krijgen binnenkort meer autonomie om de beschikbaarheid van werkzoekenden op de arbeidsmarkt in te schatten. Dat zijn de verschillende ministers van Werk overeengekomen op een Interministeriële Conferentie (IMC). Ook dienstencheques en de tewerkstelling van Oekraïense vluchtelingen stonden op de agenda.

«De arbeidsmarktsituatie is fundamenteel anders in de verschillende regio’s van dit land. Ik pleit al langer voor het feit dat de deelstaten meer autonomie moeten krijgen op dat vlak, laat ze zelf beslissen hoe ze willen omgaan met hun uitdagingen», aldus Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) in een persmededeling die na afloop van het IMC werd verspreid door federal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS).

Drie aandachtspunten

Op die vergadering kwamen de verschillende ministers van Werk overeen dat de arbeidsbemiddelingsdiensten meer autonomie krijgen om de beschikbaarheid van werkzoekenden op de arbeidsmarkt in te schatten. «Een nagel waar we vanuit Vlaanderen al lang op kloppen en een belangrijke volgende stap in een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid waar elke regio eigen accenten kan leggen», aldus nog Brouns.

De ministers kwemen ook overeen dat er een werkgroep start voor tewerkstelling Oekraïense vluchtelingen. Vandaag is slechts een beperkt deel van de 42.000 subsidiair beschermde Oekraïners die sociale steun ontvangen aan het werk. Dat komt door drempels op vlak van taal en diplomaerkenning, en er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de groep vooral bestaat uit vrouwen en kinderen (60,4 procent is vrouw, 32,4 procent is minderjarig).

De federale en regionale ministers van Werk, de openbare instellingen voor tewerkstelling en de OCMW’s zullen zich nu samen buigen over initiatieven van de verschillende bestuursniveaus om Oekraïense burgers die tijdelijke bescherming genieten in België aan het werk te helpen en goede praktijken uitwisselen.

De verschillende ministers kwamen daarnaast nog overeen om het versterken van de bescherming van werkneemsters en werknemers in de dienstenchequesector als topprioriteit aan te stippen. «Om onze ambitie in actie om te zetten, zal een werkgroep worden belast met het identificeren van verbeterpunten», aldus minister Dermagne. «De naleving van de bepalingen rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk zal onder de loep worden genomen met de bedoeling om een strikt kader te creëren.»