‘Rage-applying’: 1 op de 3 werknemers solliciteert omdat ze boos zijn op werkgever

Ken je dat gevoel, dat je ‘s avonds thuiskomt na een slechte dag op het werk, en je je wil ‘wreken’ door te gaan solliciteren op meerdere vacatures tegelijkertijd? ‘Rage applying’ heet dat. Dit fenomeen is niet nieuw, maar uit een recente poll blijkt wel dat deze trend een piek vertoont sinds de jaarlijkse evaluatiegesprekken die gewoonlijk in januari plaatsvinden.

Bijna één op de drie werknemers gaf toe dat ze de voorbije maanden al gesolliciteerd hebben voor een nieuwe job, met als voornaamste reden een toxische werkcultuur (47%). Özlem Simsek, managing director bij Walters People, dat de poll liet uitvoeren, licht deze zorgwekkende trend toe.

De schuld van een toxische werkplek

Die woede om aan ‘rage applying’ te gaan doen, komt voornamelijk door de toxische bedrijfscultuur.Zo blijkt dat 47% van de Belgische werknemers de voorbije 4 maanden net om die reden besloot om massaal te gaan solliciteren voor een nieuwe job.

Bijna één op drie (31%) werknemers gaf de schuld aan een slechte balans tussen werk- en privéleven. Voor één op vijf bleek het mislopen van een promotie of loonsverhoging de voornaamste reden om – uit wraak - in sollicitatiemodus te schieten.

Özlem Simsek licht toe: «We zien op dit moment nog altijd een kandidaat-gedreven markt, met meer jobs dan beschikbare werkkrachten. Het fenomeen ‘rage applying’ is iets dat organisaties zich op dit moment dus écht niet kunnen veroorloven. Opvallend is wel dat het niet zozeer de loon- of promotiekwesties zijn die tot zo’n overhaaste reactie leiden, maar de werkomgeving zélf. Een toxische werkcultuur kan een tijdje onzichtbaar blijven voor de werkgever, maar het domino-effect op het geluk van werknemers is aanzienlijk. Denk bijvoorbeeld aan een verminderde productiviteit of algemeen gebrek aan motivatie en doorzettingsvermogen.»

Wat maakt een werkcultuur toxisch?

Een toxische werkomgeving is een werkplek die wordt gekenmerkt door negativisme en een algemeen gevoel van disfunctioneren. ‘Kliekjes’ op de werkvloer en roddels zijn voor 44% van de werknemers de voornaamste oorzaak van een toxische werkplek, zo blijkt uit de poll van Walters People. Een niet-inclusieve omgeving volgt op de tweede plaats (28%), maar ook een sterke hiërarchische structuur blijkt voor één op de 5 werknemers een oorzaak te zijn voor een toxische werkomgeving.

Özlem: «Voelen werknemers zich vandaag de dag niet goed bij de bedrijfscultuur in hun organisatie, dan zijn ze sneller geneigd om hun geluk elders te zoeken. Jobs zijn er genoeg, dus waarom zouden ze de sprong niet wagen? Het is daarom belangrijk om in het rekruteringsproces de nodige aandacht te schenken aan een ‘cultuur match’, zodat zowel werkgever als werknemer duidelijk kunnen aangeven wat voor werknemer of werkplek ze precies zoeken.»

3 tips

Hoe kunnen organisaties een toxische werkomgeving verbeteren of beter nog: vermijden?

Tip 1: Zet het hoog op de agenda van het management team

Zorg ervoor dat managers zich er terdege van bewust zijn dat de moraal van het team en een positieve werkomgeving belangrijke kernverantwoordelijkheden zijn. Als bedrijfsleider is het immers essentieel om erop toe te zien dat elke manager en team de nodige activiteiten of initiatieven ondernomen hebben om de inclusiviteit te bevorderen.

Tip 2: Doe anoniem feedback onderzoek

Dit is een vrij eenvoudig initiatief dat helaas te weinig werkgevers doen op regelmatige basis. Mogelijk wordt er wel gepolst naar hoe de medewerker zich voelt binnen het team en de bedrijfscultuur, maar dat gebeurt vaak in een persoonlijk gesprek of tijdens het jaarlijks evaluatiemoment. Sommige medewerkers zullen daar heel eerlijk op antwoorden, anderen durven misschien niet zo rechtuit te zijn tegenover hun leidinggevende. Daarom is het aangeraden om op regelmatige tijdstippen anoniem onderzoek te doen. Zo ontdek je als bedrijfsleider hoe je werknemers zich écht voelen op de werkvloer. Door open vragen te stellen over de bedrijfscultuur en de nodige tijd te nemen om alle antwoorden te lezen, zal je een duidelijk beeld krijgen van wat er eventueel misgaat.

Tip 3: Investeer tijd en geld