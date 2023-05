Twee op drie werknemers denken dat ‘recht op deconnectie’ niet haalbaar is

Sinds 1 april hebben werknemers het recht om onbereikbaar te zijn na hun werktijd. Geen werkgerelateerde whatsappjes, telefoontjes of mails meer ’s avonds of in het weekend beantwoorden? Een goede zaak volgens zo’n drie op de vier werknemers (74%). Zo zal het voor een derde van hen (34%) de werkstress verlagen . Toch denken bijna twee op de drie werknemers (65%) dat het ‘recht op deconnectie’ in de praktijk niet altijd haalbaar zal zijn. Dat beaamt ook drie vierde (75%) van de leidinggevenden.